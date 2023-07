Allerta meteo: forti temporali Venerdì al Nord Italia, previsti fenomeni intensi

Il contrasto tra il flusso di correnti atlantiche umide ed instabili e la massa d’aria calda presente a sud continuerà a determinare, nell’area settentrionale del nostro Paese, un incremento dell’attività temporalesca, con fenomeni localmente anche di forte intensità.

L’avviso prevede dalla serata di oggi, giovedì 20 luglio, precipitazioni sparse, a prevalente carattere temporalesco, anche di forte intensità, su Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, provincia autonoma di Bolzano e, dalla notte di oggi, anche su Emilia Romagna. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani, venerdì 21 luglio, allerta arancione per rischio temporali in gran parte della Lombardia e allerta gialla in Friuli Venezia Giulia, in Veneto, nella Provincia Autonoma di Bolzano, su parte dell’Emilia Romagna e nelle restanti zone della Lombardia.