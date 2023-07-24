Avviso dell’Aeronautica Militare per fenomeni intensi e caldo estremo, ecco i dettagli

L’Italia continua ad essere divisa in due, con caldo estremo e sole al Centro-Sud e temporali intensi invece al Nord. Nelle prossime ore il maltempo si intensificherà ulteriormente sulle regioni settentrionali, con temporali ancora più diffusi e forti.
L’Aeronautica Militare ha emesso il seguente avviso:
PREVISIONE DI FENOMENI INTENSI EMESSA ALLE ORE 12:00UTC DEL 24/07/23
NELLA GIORNATA DI OGGI, LUNEDI’ 24 LUGLIO 2023, PERSISTONO PRECIPITAZIONI INTENSE A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE:
– PER LE PROSSIME 12 ORE SU VALLE D’AOSTA E PIEMONTE;
– PER LE PROSSIME 30 ORE SU LOMBARDIA E TRENTINO-ALTO ADIGE.
– PER LE PROSSIME 36 ORE SUL VENETO.
-DALLA SERA DI OGGI, E PER LE SUCCESSIVE 30 ORE, SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI INTENSE A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE SUL FRIULI-VENEZIA GIULIA.
I FENOMENI TEMPORALESCHI SARANNO ACCOMPAGNATI DA FREQUENTE ATTIVITA’ ELETTRICA, GRANDINATE E FORTI RAFFICHE DI VENTO.
NELLA GIORNATA DI OGGI, LUNEDI’ 24 LUGLIO 2023, PERSISTONO INOLTRE: – TEMPERATURE ELEVATE CON VALORI MASSIMI LOCALMENTE OLTRE I 40°C, PER LE PROSSIME 12 ORE SU TOSCANA, MARCHE, UMBRIA E LAZIO, E PER LE PROSSIME 36 ORE SU ABRUZZO, MOLISE E CAMPANIA;
– CONDIZIONI DI ONDA DI CALORE, PER LE PROSSIME 12 ORE SULLA SARDEGNA CON TEMPERATURE MASSIME PREVISTE FINO A 47°C, E PER LE PROSSIME 36 ORE SU PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA E SICILIA CON TEMPERATURE MASSIME PREVISTE FINO A 44/45°C SULLE RELATIVE REGIONI PENINSULARI E FINO A 48°C SULLA SICILIA.
C.N.M.C.A.