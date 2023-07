Incendi in Sicilia: fiamme a ridosso dell’Autostrada Siracusa-Catania, chiusa al traffico

Un grosso incendio è divampato nel pomeriggio di oggi nei pressi di Melilli, in Sicilia. Le fiamme e soprattutto il fumo sono arrivati a lambire pericolosamente l’autostrada. Ecco il comunicato:

La Strada Statale 114 Orientale Sicula tra Siracusa e Catania è provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni tra gli svincoli di Augusta, al km 130,000, e di Priolo Gargallo, al km 139,000, a causa di un incendio con fumo che invade le carreggiate all’altezza del km 137,200, a Melilli. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilitĂ in attesa del ripristino della normale circolazione nel piĂą breve tempo possibile. Â

Non si tratta dell’unico incendio che sta colpendo la Sicilia. Sono numerosi i roghi divampati in diversi punti della regione in una giornata rovente per tutta la Sicilia.