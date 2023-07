Incendi in Grecia: precipita aereo Canadair in diretta TV [VIDEO]

Tragedia in Grecia dove nel primo pomeriggio di oggi un aereo Canadair è precipitato e si è schiantato al suolo dopo aver sganciato il suo carico d’acqua su un’area boschiva in fiamme.

L’incidente, come riporta un video pubblicato dalla tv nazionale ERT News, è avvenuto a Karystos, nella Grecia centrale, nella regione di Platanistos. Nel filmato si vede l’aereo che sfiora con l’ala destra degli alberi, perdendo dei pezzi, e dopo una virata a destra perde quota. La drammaticità dell’incidente si può solo intuire dall’esplosione che si leva dietro una collina.

Non è ancora noto se ci siano, come probabile, delle vittime. In un comunicato l’aeronautica militare greca informa che a bordo del Canadair, precipitato alle 14.52, c’erano due aviatori dello squadrone di trasporto tattico

La Grecia sta combattendo con una eccezionale ondata di caldo e con numerosi incendi proprio come il Sud Italia nelle ultime ore. Fra le aree più colpite Rodi e Corfù. Migliaia le persone evacuate.