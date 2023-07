La Sicilia brucia: situazione critica a CATANIA, fiamme fra le case ad Aci Catena

Sono ore sempre più difficile sulla Sicilia, nella morsa del caldo africano e degli incendi che si fanno sempre più numerosi. Situazione critica oltre che nel palermitano anche nel catanese, dove nelle ultime ore sono divampate decine di roghi.

Fiamme segnalate sia in città che nella provincia di Catania. Tra Giarre ed Acireale è stato evacuato un resort in via Mirto, località Mangano, così come un agriturismo a Riposto. Ad Aci Catena, nella zona di San Nicolò, le fiamme hanno lambito una villetta in via Nizzeti e stanno giungendo nei pressi di altre case e di un istituto scolastico: sono in corso anche qui diverse evacuazioni in via precauzionale. Anche a Belpasso si segnala un rogo presso il villaggio Ginestre ed una nube di fumo significativa si alza tra Cannizzaro e Vampolieri. Anche in via Palermo, a Catania, alcune abitazioni sono minacciate dalle fiamme.

Intanto continuano i disagi per l’interruzione della fornitura elettrica e di quella dell’acqua potabile in buona parte di Catania, mentre le temperature roventi non aiutano. Attualmente si registrano ancora punte di 45-46 gradi con vento sostenuto dai quadranti meridionali.

Ulteriori aggiornamenti potranno essere forniti nelle prossime ore.