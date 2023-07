Violenti incendi in Sicilia e Calabria: 4 vittime

Continua ad essere critica la situazione incendi in Sicilia in queste ore. Numerosi i roghi ancora in atto in vaste aree della regione: coinvolte soprattutto le province di Palermo, Catania, Messina, ma vengono segnalati incendi anche nelle province di Enna, Siracusa, Ragusa, Caltanissetta, Trapani.

La situazione più drammatica è probabilmente quella nel palermitano, dove si registrano purtroppo 3 vittime. In serata sono stati trovati due corpi carbonizzati in un’abitazione raggiunta dalle fiamme nella località di Cinisi, a ovest di Palermo. Secondo quanto riporta Ansa, si tratta di un uomo di 78 anni e di una donna di 76. Stando ad una prima ricostruzione, i due avevano occupato l’immobile, sarebbero stati raggiunti dal fuoco e non avrebbero avuto scampo. In mattinata gli incendi hanno provocato un’altra vittima: una donna di 88 anni è deceduta a San Martino delle Scale, frazione di Monreale (Palermo): i vigili del fuoco non sono riusciti a raggiungere la sua abitazione per soccorrerla.

Diversi incendi stanno colpendo anche la Calabria. Anche qui si segnala purtroppo una vittima, un anziano morto nella sua casa raggiunta dalle fiamme a Cardeto, in provincia di Reggio Calabria.