Meteo oggi 28 Luglio: sole e caldo nella norma, instabile solo sulle Alpi

Le condizioni meteo sull’Italia sono caratterizzate da un’area di alta pressione che garantisce una situazione di generale stabilità atmosferica e cieli in gran parte sereni o poco nuvolosi. Le temperature sono più o meno in linea con la media, ben inferiori rispetto ai valori elevati riscontrati fino all’inizio della settimana per effetto dell’Anticiclone Africano.

Oggi, Venerdì 28 Luglio, sarà una giornata all’insegna del bel tempo. L’alta pressione un po’ meno salda al Nord tuttavia determinerà il transito di nubi a tratti compatte sulle regioni settentrionali. Possibilità di isolati rovesci o veloci temporali sui settori alpini-prealpini dal pomeriggio, specie quelli nord-orientali. I fenomeni non dovrebbero interessare le aree di pianura.

Temperature stazionarie, o in lieve aumento al Centro-Sud. Valori fino a 29-30 gradi al Nord, 32-33 gradi al Centro-Sud. Caldo non eccessivo. Ventilazione debole o al più moderata.