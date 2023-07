Violente tempeste nella Russia centrale: 9 vittime tra cui bambini, decine di feriti

Una forte ondata di maltempo si è abbattuta nelle ultime ore nella Russia centrale, con venti tempestosi e piogge intense che hanno creato gravi disagi e anche diverse vittime.

Secondo fonti locali 9 persone sono rimaste uccise a causa del maltempo. Di queste 7 hanno perso la vita in un campeggio nei pressi del lago Yalchik nella regione di Mari-El. Almeno 27 i feriti. Fra le vittime anche 3 bambini.

Le immagini pubblicate dal ministero mostravano auto e tende gravemente danneggiate e schiacciate da alberi caduti.

Le tempeste hanno interrotto l’alimentazione elettrica in 520 insediamenti, danneggiato i tetti di 41 edifici residenziali e sette edifici che forniscono servizi sociali in otto diverse regioni russe, hanno detto i funzionari.

Ein schrecklicher Hurrikan forderte in der Republik Mari El das Leben von sieben Touristen

Schlechtes Wetter traf den Wolga-Bundesbezirk, mehr als 70 Menschen wurden verletzt, aber das Zeltlager in der Nähe der Seen Yalchik und Tair litt am meisten.⬇️ pic.twitter.com/0Tsxoq2LYp

