Maltempo nel vicentino: a Longare croce si stacca dal campanile e piomba su auto del parroco

Ancora danni legati al maltempo in Veneto. Forti raffiche di vento sarebbero alla causa del distacco della croce in ferro che sovrasta il campanile di Longare, in provincia di Vicenza. La croce è crollata al suolo finendo sull’auto parcheggiata del parroco. Il pesante manufatto in ferro fortunatamente non ha ferito nessuno, ma la vettura è semi-distrutta, come vediamo dalle immagini.

Mentre la croce ferrea ha riportato solo poche ammaccature. “Vabbè che nostro Signore dice: ‘Ognuno prenda la propria croce’, ma non questa però”, ha commentato il sacerdote don Paolo Facchin che, in un’intervista al Giornale di Vicenza, ha aggiunto: “Adesso pazienteranno i parrocchiani, che pensano a un ‘segno divino’, se arrivo in bicicletta qualche minuto in ritardo per la messa nelle varie chiese dell’UnitĂ pastorale”. Secondo le ipotesi, a provocare il crollo potrebbe essere stato il vento o anche un fulmine.