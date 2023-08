Meteo oggi 1° Agosto: temporali anche forti al Nord-Est

Una vasta circolazione depressionaria presente sull’Europa centro-settentrionale lambirà nella giornata odierna l’area settentrionale della nostra penisola, determinando dell’instabilità soprattutto sul Nord-Est. Vediamo cosa ci attende nel dettaglio:

Al Nord – Tempo già a tratti instabile al mattino, con precipitazioni sparse sul Triveneto. Ulteriore peggioramento fra pomeriggio-sera con rovesci e temporali sulle aree alpine in estensione (specie verso sera) alle zone pedemontane e vicine pianure di Veneto e Friuli Venezia Giulia. Probabile intenso temporale sull’area meridionale del Friuli. Elevato rischio di grandinate e forti colpi di vento durante i temporali. Più asciutto altrove.

Al Centro-Sud – Tempo generalmente stabile grazie alla presenza dell’alta pressione. I cieli si presenteranno in gran parte sereni o poco nuvolosi, fatta eccezione per possibili rovesci o temporali pomeridiani a carattere isolato sulle aree appenniniche/interne, in particolare su Abruzzo, Puglia centro-settentrionale e Lucania.

Le temperature saranno in lieve aumento al Centro-Sud, dove raggiungeremo punte di 32-33 gradi. Mediamente più basse, intorno ai 29-30 gradi, i valori al Nord Italia.