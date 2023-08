Supercella tornadica nel veneziano: le immagini dalla zona di Jesolo/Cavallino

Prime infiltrazioni atlantiche stanno creando condizioni di instabilità in queste ore sul Nord-Est. Un forte temporale poco fa si è verificato nel Veneto orientale.

La struttura temporalesca è evoluta in una supercella, ovvero un temporale in cui è presente un mesociclone cioè una struttura che ruota e può dar vita a un tornado. E in effetti diverse segnalazioni e foto hanno documentato la presenza di almeno un cono tornadico (o tromba d’aria) nei pressi della costa veneziana.

In particolare il tornado si sarebbe formato lungo il litorale fra Jesolo, Cavallino, ma al momento non risultano danni a cose o persone.