Previsioni meteo: lunga fase anticiclonica, sole e caldo in netta intensificazione

Dopo le ultime note instabili nella giornata di ieri, l’alta pressione è tornata a rinforzarsi sul bacino del Mediterraneo centrale e nel corso dei prossimi giorni andrà consolidandosi ulteriormente garantendo una fase di stabilità su tutta la nostra penisola.

Evoluzione meteo 8-10 Agosto

Fra oggi e la giornata di Giovedì 10 ci attendono quindi condizioni di generale stabilità atmosferica con cieli quasi ovunque sereni o poco nuvolosi, eccetto per la possibilità di isolate precipitazioni sui settori alpini, in particolare quelli di nord-est. In questa fase le temperature saranno stazionarie o in lieve aumento, rimanendo comunque vicine alla media stagionale. Avremo quindi un caldo assolutamente sopportabile e senza eccessi.

Evoluzione meteo dall’11 Agosto

La fase anticiclonica proseguirà anche nei giorni successivi, con la differenza però che la matrice diverrà quella sub-tropicale africana. Dunque avremo ancora condizioni di bel tempo ma con un caldo in graduale intensificazione che diventerà maggiormente fastidioso e associato anche a tassi di umidità più elevati. Questo soprattutto al Centro-Nord, dove le temperature saranno in netto aumento e già nel corso del week end potranno raggiungere valori intorno ai 34-36 gradi.

L’anticiclone africano dovrebbe persistere, stando alle ultime elaborazioni, anche nel corso della settimana prossima, portando sole e caldo in ulteriore intensificazione su tutta la penisola, con temperature nettamente al di sopra delle medie.

Questa fase anticiclonica potrebbe durare a lungo, probabilmente fin verso la fine della seconda decade di Agosto, se non oltre.

Nei prossimi giorni avremo comunque modo di tornare su questa previsione a lungo termine.Â

Â