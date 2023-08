Enorme esplosione in un impianto vicino Mosca: decine di feriti [VIDEO]

Una enorme esplosione si è verificata in mattinata in Russia, nella località di Sergiev Posad, a una settantina di chilometri da Mosca.

La deflagrazione ha interessato un impianto ottico-meccanico, secondo quanto riferito dai funzionari del servizio di emergenza, dunque non è stata provocata da un drone e non sarebbe legata al conflitto in atto fra Russia e Ucraina. Tuttavia le cause sono ancora da accertare.

Enorme la nube di fumo alzatasi dall’impianto e visibile da decine di chilometri di distanza. L’esplosione ha provocato almeno 25 feriti, ma si tratta di un bilancio provvisorio. Potrebbero esserci altre persone infatti sotto le macerie. Le autorità dichiarano che ci sono evacuazioni in corso. Diversi edifici della zona sono stati pesantemente danneggiati dall’onda d’urto generata dall’esplosione.

Ecco un video che mostra la densa nube di fumo alzarsi dall’impianto colpito dall’esplosione.