Meteo oggi: bel tempo prevalente e caldo moderato

La giornata odierna sarà contraddistinta da generali condizioni di stabilità atmosferica grazie al consolidamento in atto di un campo di alta pressione, che garantirà un lungo periodo di bel tempo sulla nostra penisola.

Oggi Mercoledì 9 Agosto avremo per tanto cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, a parte qualche addensamento in più al Nord Italia, specie sulle Alpi, con la possibilità di isolati e deboli rovesci su Trentino Alto Adige, Friuli, Alto Veneto.

Il caldo continuerà a mantenersi su livelli moderati. Temperature che saranno generalmente intorno ai 28-30 gradi nei valori massimi. Fresco la sera e durante le ore notturne. La ventilazione risulterà in genere debole dai quadranti settentrionali, con locali rinforzi al Sud fra basso Adriatico e settori ionici.