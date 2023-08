Incendio catastrofico alle Hawaii: tanti morti e dispersi, gli ultimi aggiornamenti

Catastrofici incendi hanno colpito le Hawaii negli ultimi giorni, in particolare l’Isola di Maui, causando decine di vittime e dispersi, oltre che ingenti danni.

Secondo gli ultimi aggiornamenti il bilancio è gravissimo: almeno 55 le vittime provocate dall’incendio, oltre mille le persone che risulterebbero disperse. L’area più colpita è quella della cittadina di Lahaina, nella contea di Maui, praticamente rasa al suolo dalle fiamme.

Testimonianze riferiscono di scene apocalittiche nella famosa meta turistica, dove molte persone sono corse in mare per sfuggire alle fiamme e dove centinaia di edifici del centro storico risultano ormai distrutti.

La Hawaii Tourism Authority ha fatto sapere che più di 14mila turisti sono stati fatti evacuare e che altrettanti verranno trasferiti dall’isola nel corso della giornata di giovedì (l’orario alle Hawaii è 12 ore indietro rispetto a quello italiano).

Il governatore dello stato delle Hawaii, Josh Green, ha definito gli incendi di questi giorni «il più grande disastro nella storia dello stato» e ha paragonato lo stato della città di Lahaina, ridotta in macerie, a quella di una città in cui «sia esplosa una bomba».

The death toll from wildfires in the U.S. state of Hawaii has risen to 53, Maui County officials said.

Gov. Josh Green told CNN that the final death toll could be higher pic.twitter.com/BVKQepgDpK

