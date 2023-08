Forti temporali in Piemonte: colata di fango improvvisa su Bardonecchia, danni e paura [VIDEO]

Forti temporali si stanno abbattendo nella serata di oggi sul Piemonte, in particolar modo sul torinese. I fenomeni, partiti a ridosso delle aree montuose, si sono spunti negli ultimi minuti anche sull’area pedemontana e sulla pianura torinese, associati a frequenti fulminazioni, raffiche di vento e piogge intense.

A Bardonecchia, comune situato a oltre 1300 metri di quota in alta val di Susa, la situazione è critica per una colata di fango che ha colpito parte del paese.

Forse in seguito alle ingenti precipitazioni si è verificata un’improvvisa ondata di piena del rio Merdovine che ha portato a un’esondazione lampo. La causa tuttavia potrebbe essere attribuita a un distacco a monte del ghiacciaio, quindi a un movimento franoso più che alla pioggia caduta in serata.

Acqua, fango e detriti hanno invaso le strade, come documentano diverse immagini e filmati diffusi negli ultimi minuti sui social media. Diverse automobili sono state colpite dalla colata di fango.

Al momento non si hanno notizie di feriti ma le prime testimonianze sono preoccupanti. L’ingresso al paese dalla provinciale è bloccato e le auto sono costrette a tornare indietro, mentre in varie zone del paese si segnala la mancanza di corrente elettrica e acqua potabile. Nei pressi della stazione ferroviaria ci sarebbe una fuga di gas dovuta alla rottura di tubature che al momento si trovano sott’acqua. Nel paese, in cui era in corso la festa di Sant’Ippolito, intanto monta la preoccupazione per la situazione del lago di Rochemolles: si attendono comunicazioni ufficiali.

“Un disastro, la macchina è distrutta ma l’importante è che stiamo tutti bene” scrive sui social Anna, mentre Maurizio segnala “Via Einaudi piena di detriti”. “Ho sentito un boato tremendo, è esondato il vallone del Frejus” dice Marco.