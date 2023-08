Forti boati avvertiti in Romagna, da Imola a Ravenna: probabile boom sonico

Due forti boati ravvicinati sono stati avvertiti in tarda mattinata, intorno alle 13:30, in un’ampia zona della Romagna. Numerose segnalazioni sono giunte dalle località di Imola, Faenza, Ravenna, Forlì.Â

I boati sono stati talmente forti da far tremare in alcuni casi vetri e finestre di abitazioni, spaventando non poco la popolazione.

A generare i due boati quasi sicuramente il passaggio nei cieli della Romagna di aerei militari a velocità supersonica, che hanno superato la barriera del suono producendo appunto il fenomeno del “boom sonico”. Non risultano per tanto danni di alcun tipo.

Ecco una spiegazione sul fenomeno del superamento della barriera del suono:

Il boom sonico, chiamato anche bang supersonico, in italiano boato sonico, è il suono prodotto dal cono di Mach, generato dalle onde d’urto create da un oggetto (ad esempio un aereo) che si muove, in un fluido, con velocità superiore alla velocità del suono. Esempi di boom sonico si hanno quando un aeroplano vola a velocità superiore a quella del suono in aria, o anche quando si fa schioccare una frusta. Il suono è in questo caso prodotto dall’estremità della frusta che supera la barriera del suono.