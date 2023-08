Previsioni meteo 14 e 15 Agosto: in prevalenza stabile e molto caldo, ma attenzione a improvvisi TEMPORALI

L’Anticiclone Africano continua a rinforzarsi e determinerà nei prossimi giorni condizioni di prevalente stabilità atmosferica e caldo in aumento, con temperature elevate al Centro-Nord, target principale di questa ondata di calore.

Tuttavia, pur in un contesto ampiamente stabile, non mancheranno dei temporali che localmente potranno risultare intensi. Temporali che colpiranno in particolar modo le aree alpine, con qualche locale sconfinamento sulle vicine aree pedemontane e pianeggianti.

Oggi, Lunedì 14 Agosto, sarà una giornata in gran parte stabile e soleggiata, ma dal pomeriggio assisteremo a un aumento delle nubi e alla formazione di rovesci e temporali sulle Alpi, in particolare su Trentino Alto Adige, Lombardia, Piemonte, Val d’Aosta. In serata dei temporali potranno persistere sul Piemonte interessando anche le aree pianeggianti nell’area centro-settentrionale della regione.

Isolati temporali sono previsti anche sulla fascia appenninica tosco-emiliana, sull’Appennino calabro e sulle zone interne della Sicilia orientale.

I fenomeni più intensi sono attesi comunque sulle regioni del Nord, in particolar modo in Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta e Piemonte, dove potranno verificarsi temporali di forte intensità con grandinate (piccola-media taglia), forti raffiche di vento e frequenti fulminazioni.

Il caldo sarà come detto in intensificazione: temperature fino a 36-38 gradi al Centro-Nord, valori mediamente più bassi al Sud, con punte di 32-33 gradi.

La giornata di domani, Martedì 15 Agosto (Ferragosto), mostrerà poche variazioni in quanto sarà contraddistinta ancora dall’alta pressione africana che porterà caldo intenso e tempo in prevalenza stabile e soleggiato. Si rinnoveranno anche i temporali sulle aree alpine, localmente di forte intensità, specie sul Trentino Alto Adige. Non esclusi rovesci o temporali anche sull’Appennino tosco-emiliano, su quello calabrese.

