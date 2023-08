Forte terremoto in Colombia: epicentro vicino la capitale Bogotà [VIDEO]

Una forte scossa di terremoto si è verificata oggi pomeriggio, alle 19:04, ora italiana, in Colombia. Dalle prime stime dei sismografi, il terremoto ha avuto una magnitudo fra 6.1/6.3. L’epicentro è stato localizzato nel comune di El Calvario, Meta, poco a sud-est di Bogotà, capitale della Colombia.

Subito dopo la scossa, sono suonate le sirene e migliaia di persone, alcune in preda al panico, sono uscite dagli edifici per precipitarsi in strada.

“Non ci sono segnalazioni di incidenti, lesioni o danni alle infrastrutture”, ha twittato la sindaca di Bogotá, Claudia López, che ha raccomandato di mantenere “la calma e la serenità” alla popolazione. Tuttavia alcune testimonianze e immagini diffuse sui social media mostrano frane e smottamenti nell’area epicentrale. Segnalate anche crepe in alcuni edifici.

Il forte terremoto ha sorpreso anche l’ambasciatore degli Stati Uniti, Francisco Palmieri, nel bel mezzo di un evento in diretta. Il diplomatico ha dimostrato sangue freddo e ha mantenuto la calma. Il momento è stato trasmesso in diretta dalle tv locali.

“¡Un terremoto!”: fuerte sismo en Bogotá sorprendió al embajador de Estados Unidos, Francisco Palmieri, en pleno evento en vivo https://t.co/g4O02hMiZy pic.twitter.com/ek9lrhVjQ4 — NTN24 (@NTN24) August 17, 2023

Altre immagini durante il terremoto