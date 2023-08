Non solo caldo: forti temporali e grandinate in Toscana oggi pomeriggio

L’Anticiclone Africano sta portando da giorni caldo piuttosto intenso sulle regioni centro-settentrionali. In Toscana, una delle regioni più bollenti, anche oggi si sono raggiunte punte di 36-37 gradi nelle aree interne. Tuttavia dopo una mattinata stabile e soleggiata, nel corso del pomeriggio odierno si sono sviluppati diversi temporali di calore, localmente di forte intensità.

Un forte temporale ha colpito Siena e provincia, in particolare l’area a sud della città. La pioggia improvvisa ha costretto i contradaioli dell’Oca, durante il tradizionale “Giro della vittoria” nell’ambito dei festeggiamento post-Palio, a rifugiarsi nel duomo.

Anche Pistoia, nel primo pomeriggio, è stata colpita da un temporale con grandine, per fortuna non di grosse dimensioni. Non si segnalano particolari criticità.