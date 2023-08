Meteo oggi 23 Agosto: tempo generalmente stabile e molto caldo, ma occhio a improvvisi temporali pomeridiani

L’alta pressione africana continua ad interessare una vasta area che va dall’Europa occidentale al Mediterraneo, Italia compresa. Una blanda circolazione depressionaria in quota è ancora presente all’estremo Sud nell’area ionica, e porta un po’ di instabilità a carattere pomeridiano sulle nostre regioni meridionali.

Oggi, Mercoledì 23 Agosto, sarà una giornata caratterizzata da condizioni meteo in gran parte stabili, con cieli in genere sereni o poco nuvolosi. Addensamenti sono attesi fra tarda mattinata e pomeriggio sulle aree interne appenniniche di Campania, Lucania, Calabria, Sicilia, con rovesci e temporali a carattere isolato. Instabilità pomeridiana anche sui rilievi del Nord-Est, in particolare Trentino Alto Adige e alto Veneto.Â

Per quanto concerne le temperature, avremo valori sempre molto elevati soprattutto sull’Italia centro-settentrionale. Punte fino a 38-39 gradi (localmente anche 40) in Pianura Padana, zone interne tirreniche. Generalmente meno caldo al Sud e lungo le zone adriatiche, ma con clima spesso afoso per gli elevati tassi di umidità . Si potranno raggiungere comunque punte di 37-38 gradi localmente nelle zone interne fra Puglia, Basilicata e Campania.