Spaventosa frana al confine Francia-Italia, all’uscita del traforo Frejus: il VIDEO del crollo in diretta

Una grossa frana si è verificata nel pomeriggio di ieri, probabilmente in seguito alle forti piogge cadute, nel territorio della Maurienne, all’altezza del Comune di Freney, in Francia, poco distante da Bardonecchia e dall’alta Valsusa. Siamo praticamente al confine fra Francia e Italia.

Impressionanti le immagini del momento del crollo, che mostrano un grande ammasso di materiale roccioso e un enorme polverone che si riversano pericolosamente a ridosso dell’autostrada A43 e della strada provinciale adiacente.

Per fortuna, nonostante ci fossero dei mezzi in transito al momento della frana, nessuno sarebbe rimasto ferito. Non sono mancati però i disagi. Il tratto di strada è stato parzialmente chiuso. Anche il traforo del Frejus è stato inizialmente chiuso al traffico: la viabilità – seppur ridotta alle sole automobili- è stata ripristinata dopo qualche ora. La prefettura francese ha fatto sapere che la circolazione ferroviaria tra Francia e Italia all’altezza della Maurienne è sospesa a tempo indeterminato. Trenitalia ha cancellato diversi treni previsti lunedì 28 e martedì 29 agosto.