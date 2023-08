Meteo oggi: depressione ancora attiva, forte instabilità soprattutto al Centro Italia

La saccatura di origine atlantica che ha portato forte maltempo nei giorni scorsi è in fase di colmamento ma apporta ancora delle condizioni instabili su diversi settori.

Oggi, Mercoledì 30 Agosto, avremo piogge e temporali soprattutto al Centro Italia, dove i fenomeni si concentreranno in particolar modo fra tarda mattinata e ore pomeridiane. Dell’instabilità interesserà anche l’estremo Nord-Est (Veneto orientale, Friuli), la fascia appenninica tosco-emiliana, e poi il Sud con rovesci pomeridiani-serali su Puglia, Campania, Calabria tirrenica. Altrove il tempo sarà in genere asciutto, anche se non mancheranno addensamenti nuvolosi.

Per quanto concerne le temperature non sono previste variazioni di rilievo. Valori massimi fino a 24-26 gradi al Nord e al Centro, 26-28 gradi al Sud. Caldo sopportabile ovunque.