Meteo oggi 1 Settembre: si impone l’alta pressione, tempo stabile e temperature in crescita

L’alta pressione si sta consolidando sulla nostra penisola e nella giornata odierna, Venerdì 1 Settembre, porterà una maggiore stabilità e presenza di sole.

Un generale aumento delle nubi è previsto nel corso delle ore pomeridiane a ridosso dei rilievi, sia sui settori alpini che su quelli appenninici, ma con rare e deboli precipitazioni. Qualche pioggia/rovescio un po’ più marcato potrebbe verificarsi sulle Alpi piemontesi e al Sud su Murgia barese, Sila, Monti Erei/Iblei.

Le temperature saranno in generale ma lieve aumento sulle regioni centro-meridionali. I valori diurni saranno comprese in genere fra i 26-30 gradi nelle principali città. Ventilazione che soffierà debolmente in prevalenza dai quadranti settentrionali.