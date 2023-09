Meteo oggi 4 Settembre: forti venti e temperature in calo sulle regioni orientali e al Sud

Un’area di alta pressione è distesa su gran parte del Mediterraneo e interessa anche la nostra penisola. Al contempo un vortice ciclonico in discesa dai Balcani scorre lungo il bordo orientale del promontorio anticiclonico e oggi raggiungerà le estreme regioni meridionali. L’effetto principale sarà un netto rinforzo della ventilazione non soltanto al Sud.

La giornata di Lunedì 4 Settembre vedrà dunque condizioni di generale stabilità atmosferica, ma con la presenza di molte nubi e velature, specialmente sul Nord-Est, regioni adriatiche e Sud Italia. Si tratterà di nuvolosità per lo più sterile, a parte per qualche debole e isolato piovasco o rovescio, in particolare sui rilievi abruzzesi e su quelli della Calabria.

I venti saranno come detto in rinforzo al Centro-Sud: previste raffiche intense di grecale sulle regioni adriatiche dalle Marche alla Puglia e in generale al Sud Italia. Valori fino a 50-70 km/h con conseguenti mareggiate su Molise, Puglia, Calabria ionica. Ventilazione più debole al Nord.

Per quanto concerne le temperature, avremo valori in calo sul Nord-Est e regioni adriatiche per effetto delle correnti fresche orientali, in genere intorno ai 25-27 gradi. Valori mediamente più alti sui settori tirrenici con punte sui 28-30 gradi, fino a 34-35 gradi in Sardegna, dove farà più caldo per effetto dell’Anticiclone Africano.