Devastanti alluvioni colpiscono la Grecia, Volos in ginocchio [VIDEO]

La goccia fredda collocata sull’area ionica che negli ultimi giorni sta portando un po’ di instabilità sulle nostre estreme regioni meridionali e un clima relativamente più fresco, sta colpendo in maniera ben più marcata la Grecia, con effetti purtroppo drammatici.

Il vortice ciclonico sta apportando precipitazioni a carattere alluvionale che stanno provocando estesi allagamenti, frane e smottamenti. Su alcune zone sono già caduti in meno di 48 ore oltre 500/600 millimetri di pioggia, e purtroppo si prevede il persistere del maltempo anche nella giornata di domani e in parte in quella di Giovedì.

Le aree più colpite sono la Tessaglia e la Grecia centrale. Nella città di Volos è in atto una drammatica alluvione, con strade trasformate in fiumi di fango, case allagate e auto trascinate via. Purtroppo, si registra anche una vittima. Si tratta di un uomo che, secondo quanto riferisce un portavoce dei vigili del fuoco a ‘Reuters’, sarebbe rimasto schiacciato da un muro crollato a causa del maltempo. Segnalato anche un disperso. Il sindaco di Volos ha invitato l’intera popolazione a non uscire di casa.

Ecco alcune immagini che arrivano dalla Tessaglia e in particolare dalla zona di Volos: