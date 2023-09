Meteo oggi 5 Settembre: forti venti di grecale, nubi e locali temporali al Sud

L’Italia continua ad essere influenzata da una parte da un promontorio anticiclonico di matrice africana che interessa maggiormente il Centro-Nord, dall’altra da un vortice di bassa pressione collocato nel Mar Ionio che lambisce le regioni meridionali portando locale instabilità .

Oggi, Martedì 5 Settembre, avremo tempo nel complesso stabile, tuttavia su alcuni settori si avranno addensamenti nuvolosi associati a precipitazioni: le zone interessate saranno l’Abruzzo interno, la Calabria (specie Sila e settori meridionali) e la Sicilia orientale (nel pomeriggio-sera); deboli piogge potranno interessare anche Piemonte e Lombardia, specie le aree alpine/prealpine. Condizioni più soleggiate sono attese su Nord-Est, Sardegna e gran parte del Centro Italia peninsulare.

La ventilazione sarà ancora sostenuta di grecale su gran parte del Centro-Sud, con rinforzi soprattutto sulle regioni adriatiche, settori appenninici e al Sud.

Temperature previste in lieve calo al Nord, senza variazioni di rilievo al Centro-Sud. Farà più caldo sui settori tirrenici dove si potranno raggiungere valori sui 29-31 gradi. Valori mediamente più bassi sulle regioni adriatiche, in genere non oltre i 27/28 gradi.