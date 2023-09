Forte terremoto a Napoli: il momento della scossa durante la diretta del Tgr Campania [VIDEO]

Una scossa di terremoto magnitudo 3.8 si è verificata alle 19:45 in Campania nell’area dei Campi Flegrei. Come vi abbiamo già raccontato in un precedente articolo, il terremoto è stato avvertito distintamente in tutta Napoli e provincia.

L’epicentro è stato localizzato nell’area compresa tra la Solfatara e gli Astroni, oasi naturale al confine tra Napoli e Pozzuoli. L’ipocentro, ovvero la profondità della scossa, è stato di soli 2,5 km. Anche per questo il terremoto è stato percepito fortemente al suolo.

Durante l’edizione del TgrCampania su Rai Tre, dagli studi Rai di viale Marconi a Fuorigrotta, il conduttore, Alessandro Di Liegro, ha avvertito e raccontato praticamente in diretta la scossa di terremoto. Ecco il video pubblicato su Twitter: