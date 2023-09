Previsioni meteo: verso un periodo ancora più caldo, temperature in aumento nel weekend

Il vortice ciclonico presente nel Mar Ionio che negli ultimi giorni ha interessato marginalmente il Sud Italia e ha portato una pesante ondata di maltempo sulla penisola balcanica (leggi qui l’articolo) è in fase di graduale attenuazione e nel fine settimana si allontanerà dalle nostre regioni meridionali dirigendosi ancor più a sud, verso le coste libiche.

L’alta pressione di matrice africana, già ben salda sul Centro-Nord Italia, avrà modo così di espandersi e consolidarsi anche sull’area meridionale della penisola. Ciò avverrà fra il weekend e l’inizio della settimana prossima, quando si prevede l’apice di questa fase anticiclonica in termini di stabilità e caldo. Le temperature, già piuttosto alte, cresceranno ancora portandosi su valori ben al di sopra delle medie.

Il meteo del weekend 9-10 Settembre

Sabato 9 avremo condizioni di stabilità con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Residua nuvolosità su Calabria e Sicilia, ma non dovrebbe dar luogo a fenomeni degni di nota. Temperature in lieve crescita con valori massimi fino a 30-31°C al Nord, 32-34°C sulle regioni tirreniche. Qualche grado in meno sulle regioni adriatiche e al Sud, specie area ionica. Ventilazione ancora a tratti moderata dai quadranti settentrionali sulle regioni adriatiche centro-meridionali e sui settori ionici.

Domenica 10 poche variazioni. Altra giornata caratterizzata da tempo stabile e cieli sereni. Più sole anche all’estremo Sud. Temperature stazionarie o in lieve ulteriore aumento, in particolare al Nord e al Sud: si potranno toccare punte di 32-33 °C in Pianura Padana, 33-34°C sulle zone interne delle regioni tirreniche e in Sardegna. Qualche grado in meno sulle zone adriatiche.

Tendenza inizio settimana – Come detto prima l’Anticiclone Africano continuerà a interessare la nostra penisola portando condizioni di generale stabilità. Il caldo sarà in intensificazione in particolar modo al Centro-Sud: temperature massime fino a 34-35°C nelle aree interne.