Meteo: maltempo in arrivo, temporali anche forti da oggi pomeriggio e nella giornata di Giovedì

Dopo giorni di dominio anticiclonico le condizioni meteo stanno cambiando sull’Italia. L’alta pressione africana sta gradualmente indebolendosi e il flusso instabile atlantico fra oggi e domani si abbasserà di latitudine andando a interessare l’area settentrionale della penisola.

Questo determinerà la formazione di piogge e temporali sul Nord Italia e parte del Centro. Il Sud rimarrà ancora riparato dall’Anticiclone Africano, anche se avremo un aumento delle nubi, a tratti consistente.

Per quanto concerne la giornata odierna fin dal mattino si prevedono molte nubi al Nord e sulle regioni tirreniche centrali, specie Sardegna e Toscana, con precipitazioni sparse in genere di debole o moderata intensità. Nel pomeriggio l’instabilità andrà accentuandosi sul Nord-Ovest con fenomeni anche a carattere temporalesco in formazione su Piemonte e Lombardia (specie settore occidentale e settentrionale), in persistenza fino alla prima serata. Non si escludono su entrambe le regioni temporali di forte intensità associati a grandinate e colpi di vento.

Nel pomeriggio-sera anche il Centro sarà interessato dal transito di nuvolosità, per lo più alta e stratiforme, che potrà dar luogo a qualche piovasco, soprattutto su Toscana, Umbria, Marche, Sardegna.

Al Sud, come detto, il tempo sarà ancora stabile grazie all’alta pressione. Al mattino i cieli saranno in prevalenza ancora soleggiati o poco nuvolosi mentre dal pomeriggio arriveranno nubi e velature anche compatte su gran parte dei settori.

Per quanto riguarda le temperature, saranno in generale calo al Centro-Nord, dove si attenuerà il caldo intenso avuto nei giorni scorsi. Valori ancora elevati al Sud ma destinati a calare nel corso di domani.

Concludiamo con un cenno sul tempo previsto domani, Giovedì 14, quando avremo condizioni di spiccata instabilità al Nord con rovesci e temporali a carattere sparso un po’ su tutte le regioni, ad eccezione forse del Friuli Venezia Giulia. Piogge e locali temporali interesseranno anche il Centro, in particolare zone interne della Toscana, Umbria e Marche. Al Sud prevarrà ancora la stabilità, con nubi che si alterneranno a spazi soleggiati.