Incidente aereo a Torino: si schianta un mezzo delle Frecce Tricolori. Pilota in salvo ma muore una bambina.

Un incidente areo si è verificato poco fa a Torino. Un velivolo delle Frecce Tricolori, durante un volo di test per un’esibizione prevista nella giornata di domani, ha perso improvvisamente quota e si è schiantato al suolo, nella zona di San Francesco al Campo, nell’area dell’aeroporto di Torino Caselle. L’incidente, dalle prime informazioni, sarebbe avvenuto in fase di decollo.

Il pilota è riuscito a mettersi in salvo gettandosi col paracadute. Una bambina di cinque anni però è morta per le fiamme provocate dall’impatto. La piccola si trovava a bordo della pista con la sua famiglia per assistere ai test. Anche i familiari della piccola sarebbero rimasti coinvolti riportando ferite.

Gli altri mezzi delle Frecce Tricolori hanno correttamente completato l’atterraggio nella base aerea di Collegno. In precedenza, sempre a Torino, nel pomeriggio di sabato si era registrato un altro incidente all’Aero Club: un velivolo in fase di atterraggio era uscito di pista e si era ribaltato. In quel caso i piloti erano rimasti illesi.