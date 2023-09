Allerta meteo della Protezione Civile per Lunedì 18 Settembre: forti temporali su parte del Nord

Un’ampia area di bassa pressione si protende dall’Islanda fino alle isole Canarie, innescando un flusso di correnti sud-occidentali in risalita verso l’Europa settentrionale. In tale contesto, impulsi perturbati si muovono dalla penisola iberica verso l’Europa centrale interessando, nella giornata di domani, anche il Nord Italia a partire dalle regioni occidentali, con precipitazioni in prevalenza temporalesche e localmente intense.

L’avviso prevede dalle prime ore di domani, lunedì 18 settembre, precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Piemonte e Lombardia, specie sui settori settentrionali, in estensione alla Liguria. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani, lunedì 18 settembre, allerta arancione per rischio temporali su parte della Lombardia. Valutata inoltre allerta gialla su alcuni settori di Piemonte, Lombardia, Valle D’Aosta e sull’intero territorio della Liguria.