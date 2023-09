Ultim’ora: violenti temporali in Francia, grosso tornado a Mayenne

Forti temporali si stanno verificando in queste ultime ore in Francia, in particolare nelle zone occidentali del paese. Lo scontro fra l’aria calda e umida spinta dall’Anticiclone Africano e correnti più fresche e instabili legate a una depressione centrata sulla penisola iberica sta determinando accesi contrasti termici e di conseguenza fenomeni temporaleschi intensi, con grandinate, elevata attività elettrica e forti raffiche di vento.

Un temporale con caratteristiche di supercella ha prodotto un tornado: il vortice d’aria ha colpito il comune di Mayenne, nella regione dei Paesi della Loira.

Come testimoniano diverse immagini diffuse sui social media le dimensioni del tornado sono state importanti. Il fenomeno dovrebbe aver colpito un’area periferica di campagna e fortunatamente non una zona densamente popolata. Al momento non si hanno comunque notizie su eventuali danni a cose o persone.