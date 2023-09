Terremoto in Toscana: danni in Romagna fra Tredozio e Rocca San Casciano, le IMMAGINI

Sono decine le richieste di sopralluogo ed intervento da parte della popolazione per verifiche strutturali nell’area dell’epicentro del terremoto Magnitudo 4.9 che si è verificato stamane alle 5:10 al confine fra Toscana ed Emilia Romagna, nell’area del Mugello.

I vigili del fuoco comunicano che le maggiori criticità si registrano in territorio romagnolo, nel forlivese. In particolare, diverse squadre sono al lavoro per sopralluoghi tecnici a Tredozio e Rocca San Casciano, per crepe e caduta di intonaci in abitazioni. Nessuna segnalazione di persone coinvolte è giunta finora.

A Modigliana, una RSA è stata evacuata per precauzione dopo la scossa di terremoto registrata all’alba tra Toscana ed Emilia Romagna.

L’elicottero Drago 53 del reparto volo di Arezzo è in ricognizione aerea sui comuni di Modigliana, Tredozio, Portico, Rocca San Casciano, Dovadola e Castrocaro. Le verifiche di edifici si effettuano anche a Marradi, Borgo San Lorenzo e Palazzuolo sul Senio, in Mugello (Firenze). Secondo quanto spiegato sono state segnalate al momento qualche caduta di intonaci e crepe in alcuni immobili.