Meteo oggi 19 Settembre: temporaneo rinforzo dell’alta pressione, qualche fenomeno ancora possibile al Nord

Nella giornata odierna è attesa una temporanea rimonta dell’alta pressione che garantirà maggiori condizioni di stabilità atmosferica sull’Italia. Non mancheranno però dei locali fenomeni sul Nord Italia.

Dopo una mattinata generalmente stabile avremo un aumento delle nubi e lo sviluppo di rovesci o temporali sui settori alpini del Triveneto, in particolare Veneto e Friuli Venezia Giulia. Fenomeni sporadici possibili anche sull’Emilia Romagna occidentale.

Per il resto il tempo si manterrà stabile. Al Centro avremo il transito di nubi alte e velature specialmente nella prima parte del giorno, ma senza dar luogo a precipitazioni. Più soleggiato invece al Sud Italia.

Ancora molto caldo al Sud e sulla Sardegna per via dell’Anticiclone Africano, con picchi intorno ai 34-36 gradi. Temperature in lieve aumento al Centro-Nord con valori massimi fino a 28-30 gradi sulla Pianura Padana.