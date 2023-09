Fulmine colpisce due persone in una spiaggia messicana, il VIDEO shock diventa virale

Sappiamo bene quanto possono essere pericolosi i temporali per via dei fulmini quando ci si trova all’aperto, ancor più in luoghi come la spiaggia. Ne è la prova quanto accaduto pochi giorni fa nello stato messicano di Michoacan.

Un fulmine si è abbattuto al suolo colpendo due persone che si trovavano sulla spiaggia. I due purtroppo, dopo essere stati trasferiti in ospedale, sono stati dichiarati morti. Anche un terzo turista è stato colpito dallo stesso fulmine ma si è salvato.

Il momento del terribile incidente è stato ripreso in un video, che è diventato virale sul web. La scena è sicuramente drammatica e dura, ma può servire a ricordare quanto bisogna fare attenzione ai temporali se ci si trova in un luogo aperto.