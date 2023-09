Meteo: duro colpo all’estate, fra Venerdì e Domenica intensa perturbazione con forte calo termico

Arrivano importanti conferme dagli ultimi aggiornamenti sul netto cambiamento delle condizioni meteo nel corso dell’ultima parte della settimana.

Una vasta saccatura atlantica in avvicinamento da nord-ovest, raggiungerà le regioni settentrionali nel corso di Venerdì 22 apportando un primo peggioramento al Nord e su parte del Centro. Nei giorni successivi la stessa saccatura genererà un vortice ciclonico colmo di aria fresca che condizionerà il meteo del weekend con piogge e temporali diffusi soprattutto al Centro-Sud, facendo anche calare sensibilmente le temperature.

Sarà un duro colpo all’estate proprio in concomitanza con l’inizio (astronomico) della stagione autunnale in quanto Sabato 23 Settembre cade l’equinozio d’Autunno.

Vediamo in sintesi cosa ci attende fra Venerdì e Domenica:

Venerdì 22 Settembre – La saccatura fa il suo ingresso sull’Italia settentrionale richiamando correnti fortemente instabili sud-occidentali. Piogge e temporali anche di forte intensità colpiranno il Nord e via via anche il Centro, in particolare le regioni tirreniche (Toscana, Lazio). Al Sud e sulle regioni adriatiche tempo ancora asciutto, molto caldo sulle regioni meridionali con temperature fino a 35°C e venti di scirocco.

Sabato 23 – Ecco la formazione del vortice ciclonico che andrà spostandosi lentamente verso il Centro Italia. Piogge e temporali anche di forte intensità colpiranno il Nord-Est e il Centro, e si estenderanno nel pomeriggio-sera anche al Sud. Per via dei contrasti termici marcati, i fenomeni potranno rivelarsi molto forti in particolare sulle regioni del medio-basso Tirreno, sulla Puglia e sulla Basilicata, dove sono attesi nubifragi, grandinate e colpi di vento. Le temperature saranno in calo al Nord e al Centro, ancora elevate al Sud ma con tendenza a calare entro fine giornata.

Domenica 24 – Il vortice ciclonico insiste sul Centro-Sud determinando condizioni di spiccata instabilità. Piogge anche sull’Emilia Romagna e residue al Nord-Est. I fenomeni più intensi sono attesi sulle regioni adriatiche dalla Romagna alla Puglia. Tempo in netto miglioramento al Nord-Ovest. Temperature in forte calo al Sud, con valori massimi non oltre i 24-25 gradi.