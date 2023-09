Pesante maltempo in Liguria: grossa frana a Genova con abitazioni isolate

Notte di maltempo in Liguria dove la perturbazione atlantica in azione ha dato vita a forti temporali già dalla serata di ieri. Abbondanti gli accumuli di pioggia con picchi localmente superiori ai 200 mm dalla serata di ieri a stamane.

Numerose le criticità nell’imperiese, savonese e soprattutto nella provincia di Genova, dove ci sono allagamenti, alberi caduti, blackout: nella notte sono stati decine gli interventi dei vigili del fuoco. La situazione più grave si è verificata a Struppa dove una grossa frana si è verificata in via Trossarelli, all’altezza della chiesa di San Cosimo. Diverse abitazioni risultano isolate. La strada è stata interrotta e, oltre ai pompieri, sono intervenuti la Polizia locale e Aster. Si è reso necessario l’impiego di un escavatore per capire quale sia la situazione del manto stradale.

Allagamenti anche a Sampierdarena tra via Reti, via Degola e piazza Montano, ma anche tra levante e Val Bisagno. Alle 8, i vigili del fuoco avevano ancora una trentina di interventi in coda, sempre per allagamenti e alberi caduti, distribuiti su tutta la città metropolitana di Genova.

La cumulata massima nelle 24 ore è stata registrata a Reppia, in Val Graveglia, dove si sono contati 259,4 millimetri di pioggia. Nella notte, inoltre, il torrente Bisagno ha raggiunto il primo livello di guardia. Le precipitazioni, al momento, sono concentrate a Levante, al confine tra la città metropolitana di Genova e la provincia della Spezia. Tutta la regione è ancora in allerta gialla: il termine è previsto alle 10 a ponente e nelle valli del savonese e alle 14 sul centro e sul levante, dalla costa all’entroterra.