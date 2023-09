Ultim’ora: forte temporale su Milano, tornado a Rho con danni [VIDEO]

Come preannunciato nelle previsioni meteo, forti precipitazioni anche a carattere temporalesco si stanno abbattendo sulle regioni settentrionali per effetto dell’ingresso di un vasto fronte perturbato atlantico.

Dopo la Liguria anche in Lombardia si registrano delle criticità per il maltempo delle ultime ore. In particolare un forte temporale si sta abbattendo fra le province di Milano, Monza, Lecco.Â

E’ di pochi minuti fa la segnalazione di un tornado, probabilmente originato da una supercella facente parte dello stesso sistema temporalesco, nella località di Rho, comune a pochi chilometri da Milano, a nord-ovest del capoluogo lombardo.

Il vortice, per fortuna non di dimensioni eccessive, ha toccato terra fra gli edifici della città e si segnalano dei danni a diverse abitazioni con detriti scaraventati via per le strade, alberi e pali abbattuti. Non si hanno al momento notizie di feriti, ma vi aggiorneremo nel corso delle prossime ore.

Ecco un video che riprende il tornado a distanza ravvicinata:

(Filmato pubblicato su Facebook da fonte ignota)