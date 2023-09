Devastante grandinata in Sicilia, nell’agrigentino [FOTO]

Primi effetti del peggioramento in atto anche in Sicilia. Un intenso temporale si è formato nella mattinata odierna nella zona di Agrigento, dirigendosi poi verso nord-est e quindi verso la provincia di Caltanissetta, dove è ancora in atto.

Il temporale ha probabilmente raggiunto lo stadio di supercella provocando oltre a precipitazioni intense e forti raffiche di vento anche pesanti grandinate.

Notevoli le dimensioni della grandine caduta nell’entroterra agrigentino, in particolare qui siamo nella zona di San Biagio Platani, dove i chicchi hanno raggiunto i 4-6 centimetri di diametro. La violenza della grandinata ha provocato diversi danni, alla vegetazione e coltivazioni locali ma anche ad automobili e alcuni edifici o vari oggetti esposti, come vediamo dalle foto.

Grandinate anche nei comuni limitrofi. Non si segnalano al momento danni a persone.