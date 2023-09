Maltempo al Sud: violenta grandinata nel foggiano, ci sono danni

La vasta saccatura atlantica in affondo sull’Italia ha originato un esteso fronte temporalesco (in gergo detta squall-line) che nelle ultime ore ha colpito già diverse zone del Sud, in particolar modo Campania, Molise e Puglia settentrionale.

Il fronte è accompagnato da forti precipitazioni anche a carattere di nubifragio, elevata attività elettrica e raffiche di vento a tratti intense. Localmente si registrano anche grandinate.

Proprio la grandine ha colpito duramente il foggiano in tarda mattinata. Nella zona fra Lucera, Torre Maggiore, San Severo, si è formata una supercella (evidenziata nell’immagine seguente), sempre annessa al vasto sistema temporalesco, che ha provocato grandine di grosse dimensioni.Â

Notevoli, dalle prime informazioni, i danni. Diverse colture sono state devastate e ci sono danni anche ad automobili con parabrezza in frantumi.

Ecco alcune immagini diffuse in rete negli ultimi minuti:

Grandinata a San Severo pic.twitter.com/q0bpgG3KWY — NotizieMeteoItalia (@MeteoNotizie) September 23, 2023

