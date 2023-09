Maltempo: copiosa grandinata su Torino, città imbiancata e disagi [IMMAGINI]

La saccatura di origine atlantica in affondo sull’Italia associata ad aria molto fresca in quota ha generato forti rovesci temporaleschi sul Piemonte questa mattina.

Verso l’alba Torino è stata colpita da una intensa grandinata (con chicchi di piccole-medie dimensioni) che ha praticamente imbiancato parte della città, rendendo lo scenario invernale, come se avesse nevicato. Particolarmente colpita la periferia occidentale di Torino e l’immediata cintura, dove si sono accumulati diversi centimetri di grandine al suolo, non senza disagi per la viabilità.

Rallentamenti segnalati in tangenziale e, in particolare, all’interno dello svincolo di corso Regina Margherita dove i veicoli hanno dovuto procedere quasi a passo d’uomo.