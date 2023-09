Previsioni meteo: da metà settimana alta pressione in rinforzo, torna il caldo

Il vortice ciclonico che nel weekend ha portato maltempo su molte zone d’Italia insieme a un generale calo delle temperature (anche marcato al Sud) è in progressivo spostamento verso lo Ionio. Nelle prossime ore e nella giornata di martedì questa struttura depressionaria continuerà ad alimentare condizioni di instabilità sulle regioni meridionali, in particolar modo Salento, Basilicata ionica, Calabria e Sicilia. Al Centro-Nord invece il tempo si presenterà stabile ovunque grazie al rinforzo dell’alta pressione.

Successivamente, da metà settimana in poi, l’anticiclone si estenderà su tutta la penisola e prenderà ancor più vigore garantendo giornate di sole e clima molto mite durante le ore diurne. Il caldo si intensificherà soprattutto al Nord e sulle regioni tirreniche, dove si raggiungeranno punte di 27-29 gradi durante le ore centrali del giorno, valori decisamente superiori alle medie del periodo.

Vediamo più nel dettaglio l’evoluzione meteo per i prossimi giorni.

Martedì 26 Settembre – Giornata caratterizzata da tempo stabile e cieli generalmente sereni o poco nuvolosi sulle regioni centro-settentrionali. Instabile al Sud su Salento, Basilicata e soprattutto Calabria e Sicilia, con temporali localmente intensi fra mattina e pomeriggio. Tendenza ad attenuazione dei fenomeni dalla sera. Temperature in generale aumento al Centro-Nord.

Mercoledì 27 – Alta pressione in rinforzo. Giornata caratterizzata da cieli sereni o poco nuvolosi. Residui addensamenti fra Sicilia orientale e Calabria con qualche piovasco o rovescio isolato. Temperature in aumento al Sud.

Giovedì 28 – L’anticiclone si rinforza ancora estendendosi anche al Sud. Tempo stabile anche se sulle regioni centro-settentrionali è atteso il transito di nubi e velature a tratti compatte, che non daranno luogo comunque ad alcuna precipitazione. Al Sud da segnalare solo residui fenomeni in Calabria nelle ore pomeridiane. Temperature senza particolari variazioni, al più in lieve aumento.

Tendenza Venerdì-Domenica: l’alta pressione è prevista rafforzarsi ulteriormente su tutta la penisola, per tanto avremo bel tempo e sole diffuso con clima caldo e temperature che potranno raggiungere picchi di 28-30 gradi sulle regioni settentrionali, sulle Isole Maggiori e sulle zone interne del versante tirrenico.