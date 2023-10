La forte scossa di terremoto Magnitudo 4.0 avvenuta questa sera nell’area dei Campi Flegrei (leggi qui l’articolo) ha causato alcuni crolli e danni a edifici nell’area epicentrale.

In particolare, si segnala la caduta di calcinacci e crepe in alcuni edifici ad Agnano, località proprio a ridosso dell’epicentro. Alcune automobili sono state coinvolte. Non si segnalano al momento feriti.

Ecco un filmato amatoriale diffuso su Facebook:

L’epicentro della scossa: