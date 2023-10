Previsioni meteo: veloce perturbazione, oggi nubi e piogge al Nord. Migliora già Giovedì.

L’alta pressione di matrice sub-tropicale è insidiata in queste ore da un modesto impulso instabile che determina un peggioramento delle condizioni meteo sulle regioni settentrionali.

Oggi, mercoledì 4 Ottobre, avremo infatti una nuvolosità diffusa su gran parte del Nord, che darà luogo a piogge e qualche occasionale temporale, in particolar modo sui rilievi del Triveneto e sull’alta Lombardia. Locali sconfinamenti anche sulle alte pianure. Qualche piovasco è atteso anche sui settori alpini/prealpini del Piemonte, specie in serata, e sulla Liguria centro-orientale.

Sul resto d’Italia invece l’alta pressione continuerà a portare condizioni di generale stabilità. Il sole sarà prevalente sulle regioni centro-meridionali.

Per quanto concerne le temperature, è previsto un lieve calo termico al Nord per il passaggio di questa debole perturbazione, mentre non si prevedono particolari variazioni al Centro-Sud.

Nella giornata di domani, Giovedì 5, il tempo tornerà già a migliorare: avremo ancora una nuvolosità accentuata su gran parte del Nord ma senza piogge, sempre sole invece al Centro-Sud.