Meteo oggi 6 Ottobre: stabilità prevalente, ma qualche rovescio e temporale sui rilievi del Sud

La giornata odierna sarà contraddistinta da condizioni generali di bel tempo grazie alla presenza dell’alta pressione sub-tropicale, che si sta ulteriormente rinforzando sull’area mediterranea.

Tuttavia deboli infiltrazioni d’aria più fresca in quota sul Meridione determineranno degli addensamenti nuvolosi con locali fenomeni sulle regioni del basso versante tirrenico. In particolare si prevedono fra tarda mattinata e ore pomeridiane rovesci anche a sfondo temporalesco su: settori interni della Campania, settori tirrenici e meridionali della Basilicata, rilievi/zone interne della Calabria, in particolar modo Pollino e Sila.

Al Centro-Nord il tempo sarà stabile ovunque, ma con la presenza di una nuvolosità anche compatta sulla Pianura Padana, specie settore centro-occidentale. Più sole sul Triveneto e sulle regioni centrali.

Le temperature non subiranno variazioni particolari: i valori saranno sempre al di sopra della media e raggiungeranno punte di 28-29 gradi sulle regioni centrali tirreniche.