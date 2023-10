Previsioni meteo: week end con caldo anomalo, picchi di oltre 30°C!

L’Anticiclone sub-tropicale Africano continua ad essere assoluto protagonista della scena meteorologica non soltanto in Italia ma in gran parte dell’Europa. Nei prossimi giorni infatti assisteremo ad una sua nuova vigorosa espansione con un flusso di aria molto calda che si spingerà addirittura fin sul Regno Unito e sull’area del Mare del Nord, determinando temperature eccezionalmente alte per il periodo.

Anche l’Italia non sarà da meno in quanto l’alta pressione si rinforzerà determinando stabilità, sole e caldo in ulteriore aumento, a tal punto che le temperature massime potranno raggiungere anche i 29-30 gradi, localmente qualcosa in più nella giornata di Domenica, quando è atteso il picco del caldo in particolar modo sul Centro-Nord.

Nel dettaglio, la giornata di Sabato 7 Ottobre sarà contraddistinta da condizioni generalmente stabili. Da segnalare qualche foschia o nube bassa mattutina in Pianura Padana ma in dissolvimento col passare delle ore. Addensamenti previsti anche sull’Appennino meridionale a carattere cumuliforme, con possibili isolati rovesci o temporali pomeridiani sui rilievi di Calabria e Sicilia, in particolare sulla Sila e su entroterra catanese/ennese. Tanto sole sui restanti settori.

Temperature che faranno registrare un aumento nei valori massimi al Nord. Previste punte di 27-29 gradi sul Settentrione e sulle regioni centrali tirreniche.

Domenica 8, l’alta pressione porterà condizioni di forte stabilità e cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi. Le temperature saranno in generale aumento, ma al Nord Italia l’incremento sarà più marcato, a tal punto da far registrare valori diurni diffusamente sui 28-30 gradi, ma localmente si potranno raggiungere anche picchi di 31-32°C. Valori decisamente inusuali per Ottobre. Caldo estivo e massime fino a 28-30 gradi anche al Centro-Sud.

Il caldo anomalo continuerà anche la prossima settimana, pur con un leggero abbassamento delle temperature su alcune zone.