Terremoto in Afghanistan, il bilancio è catastrofico

Una serie di forti scosse hanno colpito nella giornata di ieri 7 Ottobre l’Afghanistan nord-occidentale, di cui la più intensa magnitudo 6.4, localizzata a una quarantina di chilometri dalla città di Herat.

Nelle ultime ore purtroppo il bilancio è fortemente peggiorato: il governo, attraverso un portavoce, ha fatto sapere che si stimano circa 2000 morti. Centinaia le persone ferite e molti ancora sotto le macerie. Si tratta dunque di un bilancio provvisorio che potrebbe aggravarsi ancora.

Interi villaggi, almeno una dozzina, sono stati completamente distrutti dalle potenti scosse di terremoto. Il ministero ha chiesto aiuti urgenti.

Ulteriori aggiornamenti potranno essere forniti nelle prossime ore.

An aerial view of the scale of damages in today’s earthquake hitting Herat and Badghis provinces of Afghanistan. pic.twitter.com/3tdN56yscK

— Muhammad Jalal (@MJalal0093) October 7, 2023