Previsioni meteo: svolta da metà mese, piogge e temporali in arrivo

Anche questo inizio di settimana è segnato dal dominio dell’Anticiclone sub-tropicale africano che continua a stazionare sull’Europa centro-occidentale e su tutto il bacino del Mediterraneo.

Il tempo si mantiene quindi stabile e soprattutto più caldo del normale, con temperature ancora elevate che di giorno raggiungono anche i 30 gradi. Nei prossimi giorni non sono attese sostanziali variazioni, se non una lieve flessione termica sulle regioni settentrionali dopo il picco registrato Domenica (con diversi record di caldo per il mese di Ottobre).

Svolta perturbata da metà mese, arriva la pioggia

L’Anticiclone dovrebbe mantenere la sua egemonia fin verso Venerdì/Sabato, successivamente lo scenario potrebbe cambiare. Le ultime elaborazioni dei centri di calcolo mostrano infatti un progressivo indebolimento della cupola anticiclonica nel weekend, in particolare nella giornata di Domenica, quando potrebbero arrivare delle prime piogge al Nord portate da correnti più fresche e instabili di origine atlantica.

Successivamente, all’inizio della prossima settimana, l’alta pressione potrebbe cedere in maniera più significativa sull’Italia e favorire l’ingresso di una perturbazione più incisiva. Le condizioni meteo potrebbero divenire perturbate con piogge e temporali su gran parte delle regioni italiane, più intensi probabilmente su regioni settentrionali e tirreniche. Il tutto condito da un generale calo delle temperature che potrebbe così sancire la fine di questo lunghissimo periodo caldo.

Naturalmente la previsione, soprattutto per il periodo successivo al weekend, è ancora incerta e potrebbe subire variazioni importanti. Ecco perché vi consigliamo di seguire i nostri prossimi aggiornamenti.