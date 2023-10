Meteo oggi 10 Ottobre: altra giornata stabile e caldissima, punte oltre i 30°C

L’Alta pressione sub-tropicale continua l’Europa centro-occidentale e quella meridionale, Italia compresa. Ciò determina ancora tempo stabile e caldo, con temperature nettamente al di sopra delle medie del periodo.

Anche la giornata odierna, Martedì 10 Ottobre, sarà contraddistinta da condizioni meteo stabili su tutta la penisola. Nubi basse e foschie interessano alcune zone del Nord come Liguria e parte del Triveneto, ma tenderanno gradualmente a dissolversi nel corso del giorno, specie sul Nord-Est. Altrove i cieli saranno in prevalenza sereni o poco nuvolosi.

Le temperature, come detto prima, saranno molto alte per il periodo: i valori massimi raggiungeranno diffusamente i 28-29 gradi al Nord, 29-30 gradi al Centro-Sud, con punte anche sui 31-32 gradi nelle zone interne, in particolare su regioni tirreniche e sulla Puglia.